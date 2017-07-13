Около 200 предприятий Урала готовы поставлять промышленную продукцию для нужд Арктики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Инновационные разработки и предложения почти 200 предприятий Уральского федерального округа вошли в специальный каталог продукции, которую УрФО готов поставлять для нужд Арктики. Об этом сообщил на расширенном заседании рабочей группы Урала и Сибири по содействию в продвижении научно-производственного потенциала в Арктике в рамках "Иннопрома-2017" заместитель полпреда президента в УрФО Александр Моисеев.

"В каталог продукции, производимой на уральских предприятиях для Арктики, вошли 192 компании по восьми направлениям промышленности. Это показывает заинтересованность всех субъектов Уральского федерального округа в работе на Крайнем Севере", - сказал Моисеев.

По его словам, этот каталог планируется перевести в электронный формат на платформе государственной информационной системы промышленности (ГИСП). "Также информацию об этой продукции мы направили ряду крупных компаний, работающих в Арктике", - добавил он.

Один из примеров сотрудничества - это поставка импортозамещающих компонентов на нефтяную платформу "Приразломная" в Печорском море. "На платформе практически полностью были использованы импортные технологии, поэтому во время эксплуатации мы испытываем определенные трудности, для их ликвидации создана отдельная стратегия по импортозамещающей разработке частей и деталей", - рассказал замполпреда.

В частности, по его словам, "Курганхиммаш" изготовил контейнеры для перевозки кислоты на платформу, что позволило заменить иностранные образцы. А компания "Корвет" из Кургана работает над сложной технологической деталью - колонной головкой для бурения скважин.

"Два года шла разработка и заводские испытания, сейчас изделие готово, оно будет транспортировано на платформу в конце года для промышленных испытаний", - сказал на заседании рабочей группы руководитель направления по импортозамещению "Газпром нефти" Лев Москаленко.

Разработки для Арктики

"Корвет" является флагманом Курганского арматурного кластера, в котором больше 100 участников, порядка 20 из них - производители арматуры.

"В принципе большая часть из них уже представлена в Арктике, они работают с добывающими компаниями, но каждый в своем сегменте. И нам бы хотелось, чтобы именно в плане импортозамещения крупные корпорации уделяли больше внимания сотрудничеству с курганскими компаниями", - сказал директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Александр Константинов.

По его словам, "это сотрудничество даст возможность поднять компетенции наших производителей, ведь требования высочайшие, они заставят подключать науку".

Свердловская область, в частности Уральский завод гражданской авиации, готовит арктическую версию самолета L-410, на которой будет установлено лыжное шасси. "Силами предприятий региона освоен выпуск инновационных установок для кустового бурения и мобильных и передвижных буровых установок, разработаны импортозамещающие системы приводов глубинных штанговых насосов", - отметил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Отдельное направление - это связь в Арктике. "На Егоршинском заводе (Артемовский район) разработаны станции мощностью до 100 ватт дальностью действия до 2 тыс. километров, система локального позиционирования для определения местоположения объектов и передачи этих данных", - сказал он.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.