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Песков вновь подтвердил, что турбины для Крыма были изготовлены в России

Экономика и бизнес
13 июля, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Ранее концерн Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки газотурбинных установок на полуостров

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Все поставляемое в Крым оборудование, в том числе турбины, производится в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там [в Крыму] размещается продукция, страной происхождения которой является Россия", - отметил он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать претензии компании Siemens.

Во вторник стало известно, что Siemens подал иск против компании "Технопромэкспорт" (ТПЭ) из-за поставки в Крым газотурбинных установок. В концерне ранее отмечали, что на полуостров были перемещены как минимум две из четырех установок, которые до этого были поставлены для реализации проекта в Тамани.

Песков ранее заявлял, что турбины для Крыма сделаны в России из российских компонентов, а ТПЭ сообщал, что купил турбины на вторичном рынке.

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Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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