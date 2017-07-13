Песков вновь подтвердил, что турбины для Крыма были изготовлены в России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Все поставляемое в Крым оборудование, в том числе турбины, производится в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там [в Крыму] размещается продукция, страной происхождения которой является Россия", - отметил он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать претензии компании Siemens.

Во вторник стало известно, что Siemens подал иск против компании "Технопромэкспорт" (ТПЭ) из-за поставки в Крым газотурбинных установок. В концерне ранее отмечали, что на полуостров были перемещены как минимум две из четырех установок, которые до этого были поставлены для реализации проекта в Тамани.

Песков ранее заявлял, что турбины для Крыма сделаны в России из российских компонентов, а ТПЭ сообщал, что купил турбины на вторичном рынке.