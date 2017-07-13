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Иранская компания построит в Ульяновской области завод газовых баллонов за 1,4 млрд.руб.

Экономика и бизнес
13 июля, 16:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июля. /ТАСС

Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2018 год

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Иранская компания Rad Sane Atti Industrial Group введет в эксплуатацию предприятие по производству газовых баллонов в Ульяновской области до конца 2018 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС на площадке "Иннопрома-2017" губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"В настоящее время компания разрабатывает бизнес-план для подачи заявки на ближайший экспертный совет по особым экономическим зонам с целью получения статуса резидента ульяновской ОЭЗ. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется к концу 2018 года", - сказал он.

Губернатор уточнил, что осенью прошлого года с компанией было подписано инвестиционное соглашение о создании на площадке особой экономической зоны производства композитных газовых баллонов. Оборудование, которое будет выпускаться, используется как в летательных аппаратах, автомобилях, так и бытовых целях, и имеет высшую степень безопасности.

"Объем инвестиций в проект составит порядка 1,4 млрд рублей, для жителей региона будет создано более 100 рабочих мест. Инвестор подчеркнул, что все сырье, необходимое для производства, компания планирует закупать в России", - добавил Морозов.

Губернатор подчеркнул, что в целом считает очень перспективным сотрудничество с Ираном. "Работу с этой страной по инвестиционному направлению мы начали меньше года назад, но уже появились первые результаты. В декабре 2016 года на российско-иранском бизнес-форуме, прошедшем в Тегеране, мы подписали инвестиционное соглашение по созданию предприятия по выращиванию и переработке голубики", - уточнил он.

Rad Sane Atti Industrial Group - крупная холдинговая компания, являющаяся основным производителем композитных газовых баллонов в Иране. Организация имеет большой опыт в строительстве газозаправочных станций. Завод компании расположен в иранском городе Кум.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика".

Генеральный информационный партнер и оператор пресс- центра - информационное агентство ТАСС.

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