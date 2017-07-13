ВЭБ может проинвестировать производство инструментов и мотоциклов на "Калашникове"

ИЖЕВСК, 13 июля. /ТАСС/. "Внешэкономбанк" (ВЭБ) заинтересован в инвестировании в производство на концерне "Калашников" (входит в Ростех) гражданской продукции, в том числе инструментов и мотоциклов. Об этом в четверг сообщил генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

"У нас сейчас идет стадия переговоров, но я уверен, что все эти проекты перспективные. ВЭБу они интересны, попозже мы объявим о них. Например, инструментальное производство имеет огромный потенциал", - сказал Криворучко.

По его словам, все это будет производиться в Удмуртии, а конкретные решения могут быть приняты уже до осени. Криворучко также сообщил, что "Калашников" уже собирает команду и компетенции для возобновления производства мотоциклов.

"Уже есть первые результаты, и, наверное, в августе собираемся об этом проекте объявить более детально, возможно, на "Армии-2017", - пояснил гендиректор концерна.