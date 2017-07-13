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Россия переходит на национальные кредитные рейтинги

Экономика и бизнес
13 июля, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Основная цель нововведения - обеспечение безопасного инвестирования средств

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Brendan McDermid

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия переходит от рейтингов международных рейтинговых агентств к кредитным рейтингам, присвоенным по национальной рейтинговой шкале.

Это положение содержится в постановлении правительства РФ, опубликованном на сайте кабинета министров.

"Подписанными постановлениями вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов правительства России, которыми предусматривается переход от рейтингов международных рейтинговых агентств, таких как "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings), "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's), "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), к кредитным рейтингам, присвоенным по национальной рейтинговой шкале", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что "основная цель присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале - обеспечение безопасного инвестирования средств". "Принятые решения позволят обеспечить стабильность инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом в доверительное управление государственной управляющей компании, пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении в управляющих компаниях, накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих", - говорится в документе.

Постановление вносит изменения в несколько нормативных актов, которые устанавливают ограничения по использованию кредитных рейтингов органами власти и Банком России для российских объектов рейтинга. Допускается использование только рейтингов, присвоенных кредитными рейтинговыми агентствами, внесенными в реестр кредитных рейтинговых агентств, по национальной шкале.

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