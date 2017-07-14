Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым

Еще в 2014 году в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Крыма" было принято решение о создании энергомоста "Крым — Кубань", который поставлял бы электроэнергию с Ростовской АЭС на полуостров, и строительстве двух газотурбинных теплоэлектростанций (ТЭС).

На время строительства энергией полуостров должна была обеспечивать Украина — с ней подписали соответствующий договор. Однако в октябре 2015 года неизвестные подорвали одну из опор линий электропередачи, связывавших Украину и Крым. Еще через месяц были взорваны остальные опоры. Крым перестал получать электроэнергию извне.

К тому моменту Крым обеспечивал себя электроэнергией всего на 35%. На полуострове начались веерные отключения электричества. МЧС России предоставило генераторы для бесперебойной подачи энергии в больницы. Тем не менее без последствий не обошлось. Не работали детские сады, остановились троллейбусы, свет в жилых домах давали по 4–8 часов в день.

Преодолеть энергетический кризис в регионе удалось в декабре 2015 года, когда последовательно были запущены две очереди энергомоста. Полностью покрыть потребность Крыма в энергии удалось к маю 2016-го, когда запустились все четыре очереди энергомоста.