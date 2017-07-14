Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым

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Российская сторона настаивает на том, что для строительства ТЭС в Севастополе и Симферополе используются турбины российского производства. Об этом заявил, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в Крым в обход санкций ЕС были поставлены две турбины производства Siemens. Немецкий концерн уже подал иск против компании "Технопромэкспорт", которая занимается строительством ТЭС в Крыму.
ТАСС рассказывает, для чего нужны эти турбины, как они помогут Крыму и чем так принципиально их происхождение.
Они будут установлены на двух ТЭС, которые в данный момент строятся в Севастополе и в Симферополе. До воссоединения Крыма с Россией порядка 80% электроэнергии на полуостров поступало с территории Украины. Сейчас власти России создают условия, благодаря которым Крым сам сможет генерировать необходимое количество энергии. Общая потребность полуострова в электроэнергии составляет 1350 МВт, а к 2021 году из-за развития экономики региона она возрастет в два раза.
Еще в 2014 году в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Крыма" было принято решение о создании энергомоста "Крым — Кубань", который поставлял бы электроэнергию с Ростовской АЭС на полуостров, и строительстве двух газотурбинных теплоэлектростанций (ТЭС).
На время строительства энергией полуостров должна была обеспечивать Украина — с ней подписали соответствующий договор. Однако в октябре 2015 года неизвестные подорвали одну из опор линий электропередачи, связывавших Украину и Крым. Еще через месяц были взорваны остальные опоры. Крым перестал получать электроэнергию извне.
К тому моменту Крым обеспечивал себя электроэнергией всего на 35%. На полуострове начались веерные отключения электричества. МЧС России предоставило генераторы для бесперебойной подачи энергии в больницы. Тем не менее без последствий не обошлось. Не работали детские сады, остановились троллейбусы, свет в жилых домах давали по 4–8 часов в день.
Преодолеть энергетический кризис в регионе удалось в декабре 2015 года, когда последовательно были запущены две очереди энергомоста. Полностью покрыть потребность Крыма в энергии удалось к маю 2016-го, когда запустились все четыре очереди энергомоста.
Поставляемой сейчас энергии хватает, чтобы обеспечить текущие потребности полуострова. Но очевидно, что по мере развития экономики региона потребление электроэнергии будет расти. Суммарная мощность новых ТЭС составит 940 МВт, что позволит избежать дефицита энергии при любом росте потребления.
Обе станции строит дочернее предприятие Ростеха — ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт".
Изначально планировалось установить на станциях турбинные установки, которые производятся на предприятии ООО "Сименс технологии газовых турбин" в Санкт-Петербурге. Это совместное предприятие Siemens (владеет 65% акций) и ПАО "Силовые машины" (35% акций). Однако это вызвало бы проблемы у немецкой компании, поскольку из-за санкций компании Евросоюза не вправе поставлять свою продукцию в Крым.
В феврале Ростех попытался договориться о поставке турбин из Ирана, однако сделка не состоялась.
ООО "Сименс технологии газовых турбин" в итоге продало свое оборудование неназванному российскому покупателю с условием, что оно будет использоваться на территории Краснодарского края, а не в Крыму.
В начале июля агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что на крымский объект поступили две немецкие турбины. Подрядчик строительства ТЭС заявил, что турбины были закуплены на вторичном рынке и модернизированы силами российских заводов и инжиниринговых компаний.
Тем не менее в концерне Siemens посчитали поставки турбин в Крым нарушением контрактных обязательств и потребовали, чтобы оборудование было возвращено на территорию Краснодарского края.
11 июля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил журналистам в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2017", что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены российскими турбинами "с использованием элементов зарубежного производства". В интервью ТАСС он пояснил, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. По его словам, у турбин есть "российский сертификат".
Теперь разногласия сторон должен разрешить суд, в который обратилась компания Siemens.
Первые блоки ТЭС в Крыму будут запущены уже в первом квартале 2018 года, вне зависимости от возможного отзыва турбин. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Проект будет в любом случае реализован, так как нам необходимо строительство генерации. Компании реализуют с теми техническими решениями, которые были приняты. Первые блоки в первом квартале 2018 года будут запущены", — сказал министр.
Дмитрий Романов