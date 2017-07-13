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СБУ начала проверку деятельности на Украине российской сети "Глория Джинс"

Экономика и бизнес
13 июля, 14:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июля. /ТАСС

Головная фабрика "Глория Джинс" расположена и работает в неподконтрольном Киеву Луганске

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КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит проверку деятельности в стране российской торгово-производственной сети "Глория Джинс". Об этом сообщили в четверге в пресс-службе СБУ.

"СБУ нашла подтверждение информации, обнародованной рядом общественных организаций, о возможной незаконной деятельности на Украине российской торгово-производственной сети "Глория Джинс", - говорится в сообщении. В СБУ также не исключают, что по итогам проверки будет открыто уголовное дело.

Головная фабрика "Глория Джинс" расположена и работает в неподконтрольном Киеву Луганске. Таким образом, по мнению СБУ, это свидетельствует о возможной реализации в украинских торговых центрах продукции, произведенной на неподконтрольных территориях с уплатой налогов в бюджет этих территорий.

Ранее украинские СМИ сообщали о блокаде в Киеве украинскими националистами торговых центров, реализующих продукцию с российскими брендами. В частности, они обклеили оскорбительными листовками магазины "Глория Джинс" и "Спортмастер" в столичном торговом центре "Район". Организаторы акции призывали президента Украины, СБУ и прокуратуру выдворить российский бизнес из страны.

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