СБУ начала проверку деятельности на Украине российской сети "Глория Джинс"

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит проверку деятельности в стране российской торгово-производственной сети "Глория Джинс". Об этом сообщили в четверге в пресс-службе СБУ.

"СБУ нашла подтверждение информации, обнародованной рядом общественных организаций, о возможной незаконной деятельности на Украине российской торгово-производственной сети "Глория Джинс", - говорится в сообщении. В СБУ также не исключают, что по итогам проверки будет открыто уголовное дело.

Головная фабрика "Глория Джинс" расположена и работает в неподконтрольном Киеву Луганске. Таким образом, по мнению СБУ, это свидетельствует о возможной реализации в украинских торговых центрах продукции, произведенной на неподконтрольных территориях с уплатой налогов в бюджет этих территорий.

Ранее украинские СМИ сообщали о блокаде в Киеве украинскими националистами торговых центров, реализующих продукцию с российскими брендами. В частности, они обклеили оскорбительными листовками магазины "Глория Джинс" и "Спортмастер" в столичном торговом центре "Район". Организаторы акции призывали президента Украины, СБУ и прокуратуру выдворить российский бизнес из страны.