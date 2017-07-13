Минэнерго: цифровизация нефтегазовой отрасли повысит эффективность добычи для компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Цифровизация российской нефтегазовой отрасли позволит повысить эффективность добычи и для компаний, и для бюджета страны. Российские компании обязаны заниматься внедрением "цифры", если хотят быть лидерами своей отрасли, сказал в интервью ТАСС в ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2017" первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

"Большинство наших ведущих компаний уже занимаются цифровой трансформацией, а мы со своей стороны создаем необходимые стимулы и инструменты", - отметил он.

Текслер считает, что на производстве есть широкий спектр возможностей применения "цифры". "В нефтегазовом секторе "умные промыслы", "умные скважины" уже внедряются в жизнь. Чуть больше 150 лет человечество бурит нефтяные скважины, накоплен большой объем информации. Конечно, этот объем всегда анализировался при принятии тех или иных решений, но сегодня это будет делать искусственный интеллект на основе анализа big data, - рассказал первый замглавы Минэнерго. - Эффективность бурения будет меняться колоссально. Мы будем бурить в несколько раз быстрее, более качественно, автоматически выбирая оптимальный режим с анализом информации через big data. Мы будем видеть потрясающие результаты по росту продуктивности дебита таких скважин".

По его мнению, "производить нефть не так сложно", а делать это наиболее эффективно и не бояться конкуренции на рынке, в том числе ценовой - это то, чем ежедневно нужно заниматься нефтяным компаниям.

"Вопрос применения цифровых технологий напрямую с этим связан. Западная Сибирь "падает" ежегодно на 4-5% в год, это падение надо замещать новыми эффективными проектами. Основная наша задача не в том, чтобы нарастить добычу, а сделать ее максимально эффективной и для компаний, и для бюджета. "Цифра" поможет решению и этой задачи", - подчеркнул Текслер.

"Умные сети"

Широкое применение цифровых технологий в электроэнергетике - "умные сети", цифровые подстанции - существенно упростят и будут более качественно управлять энергосистемой, считает первый замминистра энергетики.

"Цифровые технологии будут влиять не только на производство, но и на население, если говорить, например, об электроэнергетике. Здесь можно сказать о новых потребительских сервисах, когда постепенно электричество перестанет быть товаром, а станет услугой. Например, когда смартфон будет за вас выбирать тарифные планы, у кого покупать электричество и так далее. Или, например, когда ваш сосед, как активный пользователь, будет иметь электрическую панель и захочет излишки отдавать в сеть, вы будете у него покупать без связи со сбытовой или управляющей компанией с помощью технологии блокчейн", - пояснил Текслер.

Со временем, уверен он, примеров участия цифровых технологий не только в производстве, но и в повседневной жизни россиян, можно будет приводить все больше.

Цифровая экономика

Россия уже давно занимается вопросом развития цифровой экономики. По поручению президента России Владимира Путина Минкомсвязь совместно с другими министерствами и ведомствами, а также крупными компаниями и экспертами подготовила программу развития цифровой экономики России до 2024 года.

Эта программа была презентована главе государства 5 июля, и он в целом ее одобрил. Теперь предстоит подготовить скользящий трехлетний план по ее исполнению, в котором будут предусмотрены конкретные шаги к поставленным целям, исполнители и источники финансирования.

Расходы на реализацию программы составят порядка 100 млрд рублей в год, две трети этой суммы уже содержится в статьях федерального бюджета РФ, говорил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Минкомсвязь также выступает инициатором идеи создания отдельного фонда цифровой экономики объемом 100 млрд рублей. Однако правительство еще не решило, будет ли создан такой фонд.