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Uber не будет менять тарифы после объединения с "Яндекс.Такси"

Экономика и бизнес
13 июля, 15:26 дата обновления: 13 июля, 15:47 UTC+3

До закрытия сделки, которое запланировано на конец 2017 года, компании продолжают работу в обычном режиме

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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Uber не будет менять тарифы после объединения с "Яндекс.Такси", оба приложения продолжат работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Uber.

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Ранее в четверг "Яндекс" и Uber объявили о решении объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок и создать для этого новую компанию. Объединенная компания будет работать в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Закрытие сделки ожидается в конце текущего года, до этого необходимо согласовать ее с регуляторами.

"Мы не планируем пересмотра тарифов. После закрытия сделки в обозримом будущем оба приложения - и "Яндекс.Такси", и Uber - будут доступны пользователям, - сказали в пресс-службе Uber. - До момента закрытия сделки обе компании остаются независимыми организациями и продолжают работу в обычном режиме. Новая компания будет создана только после одобрения и закрытия сделки".

Компании планируют направить соответствующее заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России в ближайшие дни, отметили в Uber. Сделка уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса".

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