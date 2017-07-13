МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Uber не будет менять тарифы после объединения с "Яндекс.Такси", оба приложения продолжат работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Uber.

Ранее в четверг "Яндекс" и Uber объявили о решении объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок и создать для этого новую компанию. Объединенная компания будет работать в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Закрытие сделки ожидается в конце текущего года, до этого необходимо согласовать ее с регуляторами.

"Мы не планируем пересмотра тарифов. После закрытия сделки в обозримом будущем оба приложения - и "Яндекс.Такси", и Uber - будут доступны пользователям, - сказали в пресс-службе Uber. - До момента закрытия сделки обе компании остаются независимыми организациями и продолжают работу в обычном режиме. Новая компания будет создана только после одобрения и закрытия сделки".

Компании планируют направить соответствующее заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России в ближайшие дни, отметили в Uber. Сделка уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса".