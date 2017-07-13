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Греф: традиционный банкинг в России ушел в историю

Экономика и бизнес
13 июля, 15:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июля. /ТАСС

Глава Сбербанка констатировал значительный рост пользователей интернет-банкинга

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Глава Сбербанка Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф

© Артем Коротаев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Традиционный банкинг в России уже ушел в историю, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Международном финансовом конгрессе.

"Объем инвестиций в финтехе и количество клиентов, которые пользуются интернет-банкингом, настолько широк, что на сегодняшний день традиционный банкинг просто уже ушел в историю", - сказал Греф.

Греф отметил, что если говорить о Сбербанке, то он за два года сократил 1300 отделений, которые занимались обслуживанием корпоративных клиентов. "И мы продолжаем сокращать (отделения) и дальше, потому что мы видим, что у нас 100% наших корпоративных клиентов сидят в интернет-банке. И, в общем, им ничего не нужно от нас, кроме изредка каких-то несуразностей, которые мы с ними совершаем, и консультаций, которые вполне можно осуществлять по телефону", - сообщил Греф.

По мнению главы Сбербанка, полностью отказаться от отделений для корпоративных клиентов можно будет в случае изменения российского законодательства. "Если мы достроим наше законодательство, то хождение в банк для предприятий станет историей", - считает Греф.

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Греф, Герман Оскарович
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