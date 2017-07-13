Греф: традиционный банкинг в России ушел в историю

Испанская теннисистка Мугуруса вышла в финал УимблдонаСпорт 13 июля, 16:22
Сарсания: Джорджевич уйдет в аренду, "Зенит" не хочет его совсем терятьСпорт 13 июля, 16:19
МГУ и WADA договорились о пошаговой аккредитации антидопинговой лаборатории в МосквеСпорт 13 июля, 16:14
Выступление Лаврова в Берлине. ВидеотрансляцияПолитика 13 июля, 16:12
Сорокин: строящиеся стадионы ЧМ-2018 в течение лета приступят к засеву газонаСпорт 13 июля, 16:04
"Швабе" показал интеллектуальный светофор на ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 13 июля, 16:02
Сарсания: Кержаков назначен на интересную и важную должность в пирамиде ФК "Зенит"Спорт 13 июля, 16:00
РЖД и китайская ZJSG могут создать СП для организации логоцентров в РФ и странах АТРТранспорт 13 июля, 15:46
Фурсенко: Кержаков завершил карьеру, "Зенит" устроит ему торжественные проводыСпорт 13 июля, 15:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Традиционный банкинг в России уже ушел в историю, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Международном финансовом конгрессе.
"Объем инвестиций в финтехе и количество клиентов, которые пользуются интернет-банкингом, настолько широк, что на сегодняшний день традиционный банкинг просто уже ушел в историю", - сказал Греф.
Греф отметил, что если говорить о Сбербанке, то он за два года сократил 1300 отделений, которые занимались обслуживанием корпоративных клиентов. "И мы продолжаем сокращать (отделения) и дальше, потому что мы видим, что у нас 100% наших корпоративных клиентов сидят в интернет-банке. И, в общем, им ничего не нужно от нас, кроме изредка каких-то несуразностей, которые мы с ними совершаем, и консультаций, которые вполне можно осуществлять по телефону", - сообщил Греф.
По мнению главы Сбербанка, полностью отказаться от отделений для корпоративных клиентов можно будет в случае изменения российского законодательства. "Если мы достроим наше законодательство, то хождение в банк для предприятий станет историей", - считает Греф.