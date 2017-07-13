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Комитет Госдумы поддержал поправки к законопроекту о мессенджерах

Экономика и бизнес
13 июля, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Как пояснил глава комитета Леонид Левин, ко второму чтению поступило семь поправок, все они рекомендуются к принятию

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в четверг рекомендовал палате принять во втором, основном чтении законопроект о регулировании работы мессенджеров.

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Как пояснил глава комитета Леонид Левин, ко второму чтению поступило семь поправок, все они рекомендуются к принятию. "Уточнено, что организатор обмена мгновенными сообщениями (мессенджер - прим. ТАСС) является организатором распространения информации в сети Интернет, и на него возлагаются дополнительные обязанности, помимо тех, которые установлены действующим законодательством", - рассказал он.

Еще одна важная поправка устанавливает, что "организаторы обмена мгновенными сообщениями, являющиеся российскими юридическими лицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей мессенджеров самостоятельно путем определения абонентского номера пользователя мессенджера". В связи с этим Левин напомнил, что текст законопроекта первого чтения предусматривал, что "иные лица, являющиеся организаторами сервисов обмена сообщениями, обязаны производить идентификацию пользователей мессенджеров по абонентскому номеру оператора передвижной радиотелефонной связи в порядке, установленном правительством РФ, на основании договора об идентификации, заключенного организатором сервиса с оператором выдвижной радиотелефонной связи". "Благодаря этой поправке мы исключаем необходимость заключения такого договора для российских юридических лиц и граждан РФ", - уточнил глава комитета.

Еще одна важная поправка определяет, что из оснований для ограничения доступа к информационному ресурсу исключено решение уполномоченного федерального органа власти. "То есть доступ к информационному ресурсу может ограничиться только на основании судебного решения", - подчеркнул Левин.

Кроме того, предоставление третьим лицам сведений об абонентском номере может осуществляться только с согласия пользователей мессенджера, сообщил депутат. "Без нашего [пользователей] согласия, выраженного в момент регистрации в мессенджере, такие данные передаваться не могут", - заключил он.

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