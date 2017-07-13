Бывший главред GQ назначен директором по стратегическим коммуникациям "СТС Медиа"

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Бывший главный редактор журнала GQ Ким Белов назначен директором по стратегическим коммуникациям "СТС Медиа". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
На новом посту он будет курировать формирование и реализацию PR-стратегии холдинга, внешние и внутренние коммуникации, корпоративную социальную ответственность и коммуникационное сопровождение идей и проектов компании, включая проекты в новых для "СТС Медиа" сферах.
Белов родился в Москве в 1979 году. В 1994 году поступил на экономический факультет РГГУ, но ушел с третьего курса на сценарный факультет ВГИКа, который закончил в 2003 году. Работал сценаристом и журналистом. В 2004 году пришел в журнал GQ, где провел три года, сначала редактором, затем заместителем главного редактора.
В 2008 году Белов возглавлял журнал Empire, в 2009 году перешел в журнал ICONS на позицию издателя. В 2010 году погрузился в телевизионную драматургию, но в апреле 2014 года вернулся в журнал GQ в качестве главного редактора. В декабре 2016 года Белов покинул GQ, чтобы сфокусироваться на работе в кино и на ТВ.