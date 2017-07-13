ФАС проверит цены в аэропортовых кафе Москвы и других городах страны

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предпримет действия в отношении высоких цен в аэропортовых кафе и ресторанах не только в Москве, но и в других городах. Об этом сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
"В любом случае мы будем предпринимать действия, как это мы делали по парковкам в аэропортах, как вы знаете, для того чтобы снизить эту цену для потребителя, ну и в экстренных ситуациях чтобы тоже была возможность как-то воспользоваться какими-то там источниками воды, например, и так далее", - сказал руководитель антимонопольного ведомства.
"Хотя это не совсем наш вопрос, но как бы из монопольного положения следует то, что нужно изменить ситуацию к лучшему. Поэтому мы это не оставим, и в других аэропортах будем продолжать, но конечно основная проблема - это Москва", - добавил Артемьев, отвечая на вопрос, собирается ли ФАС каким-то образом влиять на цены в кафе в аэропортах.
Он отметил, что ведомство проводило недавно большую проверку в Московской области, и в Москве, и считает запредельными цены в местах общественного питания в аэропортах.
"Мы действительно видим запредельные цены, и это, в общем, имеет важное социальное значение, потому что летают и небогатые люди, и дети, и пожилые люди. И если кому-то нужно таблетку запить, там за стакан воды отдать 300-400 руб. - это конечно полное безумие. Мы сейчас как бы отделяем мух от котлет. Потому что в этой цене сидит очень высокая аренда аэропортов", - сказал Артемьев.