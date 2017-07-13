МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" и Uber пока не уведомляли власти Москвы о слиянии бизнеса компаний в сфере таксомоторных перевозок, но требования к перевозчикам останутся прежними - на линии должны будут выходить только легальные водители, как этого требует действующее законодательство о такси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Ранее в четверг "Яндекс" и Uber объявили о решении объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок и создать для этого новую компанию. Объединенная компания будет работать в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Закрытие сделки ожидается в конце текущего года, до этого необходимо согласовать ее с регуляторами.

"Департамент транспорта не влияет на принятие решений и политику компаний-участников рынка такси, в том числе такси-агрегаторов. Кроме того, официальных уведомлений от "Яндекс.Такси" и Uber еще не поступало", - сказали в пресс- службе.

Там отметили, что "в любом случае требования департамента транспорта к работе такси-компаний и такси- агрегаторов на территории Москвы останутся неизменными, несмотря на изменение формы собственности крупных компаний". "Все перевозчики должны быть легальными и работать на законных основаниях в условиях конкурентного рынка, от этого напрямую зависит повышение комфорта и безопасности перевозок", - подчеркнули в департаменте.

1 апреля 2017 года вступило в силу постановление правительства Москвы, регламентирующее работу таксомоторных перевозчиков. Теперь диспетчерские службы обязаны передавать данные о тарифах на поездки, местоположении такси с обязательным указанием статуса (свободен или занят), номерах разрешений и номерах государственного регистрационного знака, а также привлекать к работе только легальных таксистов.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов пояснил, что эти меры направлены на повышение безопасности перевозок такси, немедленное реагирование оперативных служб на внештатные ситуации. Кроме того, на основе анализа полученных данных департамент транспорта планирует организацию дополнительных специализированных стоянок такси, комплексную организацию движения, в том числе организацию выделенных полос. В Москве сейчас официально действует 82 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность.