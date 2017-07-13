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"Валдай" и ВЦИОМ будут ежегодно анализировать готовность стран к будущему

Экономика и бизнес
13 июля, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Первые результаты проекта "Индекс готовности стран к будущему" представили на дискуссии "Безопасность и медиа как показатели конкурентоспособности государств будущего"

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международный дискуссионный клуб "Валдай" и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) будут проводить ежегодный анализ готовности стран к будущему, пока речь идет о странах "двадцатки". Первые результаты проекта "Индекс готовности стран к будущему" были представлены в четверг на дискуссии "Безопасность и медиа как показатели конкурентоспособности государств будущего".

"Мы находимся сейчас на первой пилотной стадии, осенью будут представлены первые результаты, где страны "двадцатки" будут как-то ранжированы", - отметил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного сессия клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Он пояснил, что доработка проекта с учетом всей поступающей критики еще ведется. "На следующий год мы намерены выйти на регулярное применение этого рейтинга, который, я надеюсь, станет ежегодным", - сообщил эксперт.

Критерии оценки

"У нас появилась идея попытаться заглянуть в будущее и понять, какие критерии будут определять успех страны в будущем, - рассказала руководитель практики социального моделирования и прогнозирования Департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Индекс сможет "послужить толчком для общественной дискуссии о том, в правильном ли направлении развиваются страны, где у нас все выглядит хорошо, перспективно, многообещающе, а где мы в чем-то отстаем", считает она.

"Мы собрали большое количество статистических показателей, привлекли экспертные оценки, провели большое обсуждение, - отметила Баскакова. - В итоге мы пришли к тому, чтобы свести рассматриваемые параметры к следующим сферам: технологии, экономика, международное влияние, системы управления, ресурсы, экология, образование, общество, наука, а также культура и коммуникации и безопасность и суверенитет".

Баскакова считает, что такое исследование будет востребовано как политическими и общественными деятелями, так и экспертным сообществом.

Позиционирование страны в международных отношениях

Как считает проректор МГИМО, эксперт клуба "Валдай" Артем Мальгин, несмотря на то, что сейчас достаточно много универсальных рейтингов, рейтингов в сфере экономики и политики, "новшество данного индекса заключается в том, что он затрагивает вопросы, связанные с безопасностью и позиционированием страны в международных отношениях".

Мальгин напомнил, что попытки выстраивания рейтингов в сфере безопасности предпринимались с конца 70-х годов ХХ века, но тогда рейтинг "очень сильно ушел в сферу, связанную с торговлей оружием". "Здесь есть попытка выйти на безопасность более прикладную, - указал он. - Авторы проанализировали возможность тех или иных стран отражать варианты внешнего военного нападения, противостоять террористической угрозе".

"Способность страны обеспечивать свою безопасность, немного утрируя, переступая несколько стадий, является способностью страны обеспечить инвестиционную привлекательность, привлекательность того или иного бизнеса, того или иного курорта или фестиваля", - считает проректор МГИМО.

При этом эксперт выразил мнение, что раздел исследования, посвященный международному влиянию и международным отношениям, еще будет серьезно дорабатываться.

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