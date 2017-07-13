НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Uber оценил долю объединенной с "Яндекс.Такси" компании на российском рынке в 5-6%. Об этом сообщил ТАСС в пресс-службе Uber.

"Если взглянуть только на сектор услуг такси, то доля объединенной компании будет маленькой", - отметили в компании.

По данным Uber, сектор предоставляемых официально услуг такси в России оценивается в $8,4 млрд, а предоставляемых неофициально - еще в $1,9 млрд. "Это означает, что на долю новой объединенной компании будет приходиться только около 5-6% от общего числа заказов", - указали в пресс-службе компании.

О сделке

"Яндекс" и Uber объявили 13 июня о том, что создадут новую компанию по заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. К новому предприятию также перейдет сервис по доставке еды UberEats.

Uber вложит в совместное предприятие $225 млн, "Яндекс" - $100 млн. Общая стоимость СП оценивается в $3,725 млрд. Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2017 года, до этого необходимо согласовать ее с регуляторами. Сделка уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса".

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев по итогам заседания правительственной комиссии по контролю над иностранными инвестициями заявил, что объединение бизнесов Uber и "Яндекс.Такси" по онлайн-заказу поездок может нести угрозу ограничения конкуренции на рынке.