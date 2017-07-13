Индексы ММВБ и РТС к закрытию торгов выросли вслед за нефтью

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские биржевые торги завершили сессию четверга ростом индексов: ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 0,28% - до 1959,91 пункта, РТС вырос на 0,41% - до 1029,89 пункта вслед за укреплением котировок нефти.

Так, по состоянию на 18:50 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,32% - до $48,37 за баррель.

На фоне подорожания нефти рубль укрепился к доллару на 0,11% - до 59,94 рубля, евро опустился на 0,35% и торгуется на уровне 68,26 рубля.

"В пятницу индекс ММВБ может вырасти до 1961 пункта, хотя индекс РТС рискует снизиться до 1018 пунктов при снижении рубля на 1% по отношению к доллару", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.