Роспотребнадзор откажется от плановых проверок в 2018 году

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор намерен отказаться от плановых проверок в 2018 году для снижения нагрузки на бизнес.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В рамках дальнейшего снижения административной нагрузки на бизнес Роспотребнадзором предложено отказаться от проведения плановых проверок в рамках федерального государственного надзора в сфере защиты прав потребителей уже в 2018 году", - отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор намерен проводить "профилактическую работу вместе с бизнесом и мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями".

Ведомство также внедряет риск-ориентированный подход и постепенно снижает число плановых проверок.