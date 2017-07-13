Роспотребнадзор откажется от плановых проверок в 2018 году

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор намерен отказаться от плановых проверок в 2018 году для снижения нагрузки на бизнес.
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В рамках дальнейшего снижения административной нагрузки на бизнес Роспотребнадзором предложено отказаться от проведения плановых проверок в рамках федерального государственного надзора в сфере защиты прав потребителей уже в 2018 году", - отметили в ведомстве.
Роспотребнадзор намерен проводить "профилактическую работу вместе с бизнесом и мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями".
Ведомство также внедряет риск-ориентированный подход и постепенно снижает число плановых проверок.