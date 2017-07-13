"Иннопром" удивил иностранцев качеством российской промышленной продукции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Международная выставка "Иннопром-2017", главная экспортная витрина российской промышленности, завершила свою работу в Екатеринбурге, где продемонстрировала потенциал отечественных предприятий, высокое качество продукции которых удивило многих иностранных и российских участников.

Основными темами деловой программы выставки стали цифровизиция промышленного производства, переход предприятий оборонно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции, а также сложности финансирования промышленных предприятий и проектов.

Главным партнером "Иннопрома" в этом году была Япония, откуда приехали представители около 160 компаний, включая мировых гигантов Kawasaki, Mazda и Mitsubishi. Представительные делегации на уровне министров торговли прибыли из ряда ближневосточных и африканских стран.

"Мы видим большой интерес иностранных партнеров к "Иннопрому". К нам в этом году приехало много министров, отвечающих за промышленность. Рассчитываем, что и в будущие годы этот тренд сохранится", - заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью ТАСС на полях выставки.

Качество стало сюрпризом

Широкий ассортимент российской промышленной продукции, который за последние годы увеличился из-за политики импортозамещения, а также из-за западных санкций, запретивших поставки многих видов высокотехнологичного оборудования в Россию, стал неожиданностью для многих участников выставки.

"Мы мало знали о продукции российских предприятий. Большой выбор и качество предлагаемой продукции стали для нас сюрпризом", - заявил ТАСС представитель крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, которая в ходе выставки впервые провела переговоры с российскими производителями нефтегазового оборудования.

Однако, как заметил Мантуров, наличие качественной продукции российского производства является сюрпризом не только для иностранцев, но и для отечественных потребителей, включая крупные государственные компании, которые продолжают закупать оборудование у иностранных поставщиков.

"Бывает так, что предприятия, находящиеся в одном регионе, не знают о существовании друг друга. Это плохие примеры, но такое бывает. И покупают продукцию у соседнего предприятия, например, гидравлические шланги, через Китай. Ну это просто дикость тотальная", - сказал Мантуров.

"Пашущий танк" и "умные" разработки

Президент РФ Владимир Путин, ставший одним из первых посетителей "Иннопрома", высоко оценил представленные на выставке разработки, в частности систему контроля бодрствования водителей, беспилотный автомобиль "Шатл" и дрон с дефибриллятором.

Всего около 600 российских и иностранных компаний представили свою продукцию на территории четырех павильонов выставки.

Центральным экспонатом стенда компании "Уралвагонзавод", известного как производитель танков, стал бронированный бульдозер для работы в горячих точках, разработанный в рамках программы по диверсификации производства. В самой компании бульдозер назвали "пашущим танком".

Холдинг "Швабе" представил на выставке около сотни "умных" разработок, в числе которых линейка спутниковой аппаратуры для геодезических работ, интерактивная медицинская палата и переносной инкубатор, который пока является единственным мобильным инкубатором отечественного производства.

Компании Siemens, "Лаборатория Касперского", "Стан" и "Итэлма" показали совместный проект цифрового моделирования производственных процессов "4.0.ru", который позволяет обеспечивать возможность цифровой сборки и испытаний, а также виртуальный контроль за ними.

Научно-исследовательский автомобильный институт НАМИ впервые показал линейку двигателей лимузинов для первых лиц проекта "Кортеж" мощностью до 850 л. с., а также уникальную девятиступенчатую коробку передач, первую автоматическую коробку, полностью разработанную в России.

Ожидали меньшего

Крупнейшее машиностроительное предприятие Владимирской области Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ), один из лидеров отечественного станкостроения в этом году впервые представил свою экспозицию на "Иннопроме".

"Обычно мы участвуем в специализированных выставках, а эта общепромышленная. Но, честно говоря, я доволен. Ожидал меньшего", - сказал ТАСС генеральный директор КЭМЗ Владимир Лебедев.

Резидент технопарка высоких технологий "Университетский" в Свердловской области конструкторское бюро "Аэростат" показал прототип ружья для посадки дронов-нарушителей "Заслон". С помощью этого устройства можно сажать квадрокоптектеры в радиусе до полукилометра.

Параллельно в Екатеринбурге прошли десятки выставок и концертов с участием уральских и японских музыкантов. Японская пианистка Момо Кодама дала концерт вместе с оркестром "Чайковский", музыкантами из десяти стран, которые приехали на учебу в Уральскую летнюю оркестровую академию.

По словам вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, общий экономический эффект от проведения выставки для региона составит 1,5 млрд руб.

Декоративное финансирование

Участники выставки также обозначили проблемы отрасли. Одна из самых серьезных - высокий уровень банковских ставок, который снижает конкурентоспособность российских предприятий на внешних рынках, где иностранные конкуренты могут поставлять продукцию без предоплаты или в кредит по нулевой ставке.

Руководители предприятий жаловались, что система банковского кредитования отрасли остается "декоративной", венчурное финансирование находится в зачаточном состоянии, а предприятия вынуждены тратить большую часть усилий не на производство промышленной продукции, а на поиски денег.

"А тем временем промышленные компании из других стран будут поставлять на глобальный рынок, работать с банками под отрицательную ставку и занимать большую часть рынка", - заявил в ходе дискуссии сопредседатель "Деловой России" и глава станкостроительной компании "Стан" Сергей Недорослев.

Руководители предприятий также отметили, что банковское кредитование так называемых пионерских проектов, таких как, например, производство российского микропроцессора "Байкал" невозможно из-за отсутствия у предприятий залога, соответствующего строгим требованиям банков.

Производство кастрюль на ракетных заводах

Промышленники обсудили, как при диверсификации производства оборонных предприятий избежать повторения неудачного опыта конверсии в 1990-е годы, когда для выживания в рыночных условиях заводы переходили на выпуск продукции широкого потребления, теряя уникальные компетенции.

Согласно поручению президента доля гражданской продукции в оборонно-промышленном комплексе должна вырасти до 30% к 2025 году с 16% сейчас. Необходимость перехода предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на выпуск гражданской продукции вызвана, в частности, плановым завершением программы технического переоснащения вооруженных сил.

Болезненная трансформация ОПК в 1990-е годы, которая привела к невыплате зарплат, использованию предприятий в качестве складских помещений или торговых площадок, рейдерским захватам до сих пор вызывает у многих руководителей и сотрудников оборонных предприятий недоверие к планам диверсификации производства.

"Предыдущий опыт конверсии скомпрометирован тем, что все ринулись к производству достаточно простых товаров широкого потребления. Даже ракетный завод называли кастрюльным, такая была шутка", - сказал в интервью ТАСС заместитель председателя ВЭБа Петр Золотарев, вспоминая часто имевшие место в 1990-е годы случаи производства кухонной посуды и других предметов быта на оборонных предприятиях.

Он подчеркнул, что при сегодняшней диверсификации производства речь идет именно о производстве высокотехнологичной продукции, и назвал в качестве примеров такой продукции медицинскую технику и приборы для обеспечения эффективности потребления энергии или безопасности.

"Для людей, которые накопили колоссальный управленческий и инженерный опыт, конечно, иногда это звучит как разрушение. Но я считаю, что к этому не надо так относиться, - сказал Золотарев. - Те, кто не будут бояться это делать, получат потрясающие результаты, как, например, в концерне "Калашников".