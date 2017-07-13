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АСВ предупредило о рисках онлайн-банкинга для физических лиц

Экономика и бизнес
13 июля, 20:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июля. /ТАСС

Глава агентства пояснил, что действующие системы онлайн-банкинга не содержат механизмов, позволяющих АСВ своевременно выплачивать компенсацию физлицам при наступлении в банке страхового случая

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Действующие системы онлайн-банкинга не содержат механизмов, позволяющих Агентству по страхованию вкладов (АСВ) своевременно выплачивать компенсацию физлицам при наступлении в банке страхового случая (отзыв лицензии либо введение моратория на удовлетворение требований кредиторов - прим. ТАСС). Об этом предупредил глава АСВ Юрий Исаев, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"Если "встанет" онлайн-банк, в котором у нас не будет никакой "первички" (первичной документации клиента - прим. ТАСС), для нас это будет крайне сложно. По скриншотам с мобильных устройств мы с большой долей вероятности выплачивать (страховое возмещение) сразу точно не сможем. Пока у нас законодательно никакой защиты в этом плане нет", - сказал Исаев.

Он пояснил, что в стандартном случае, если клиент оформлял зачисление средств на счет в банке офлайн, АСВ с помощью силовых структур находит те или иные материальные носители информации о размещенных в проблемных банках средствах физических лиц, с которой агентство может сравнивать документы, предоставляемые клиентами для получения компенсации.

Однако если вклад или счет были открыты в системе онлайн-банкинга, а затем в самой кредитной организации "упадет" база данных, "что мы будем сравнивать и с чем будем сравнивать?" - сказал глава АСВ.

Для того, чтобы при наступлении страхового случая выплатить клиентам компенсацию в течение двух недель, необходимо три источника информации об объеме и структуре средств клиентов. Если таких источника два - это усложняет задачу, но наличие только одного источника делает эту задачу практически невыполнимой, подчеркнул Исаев и предложил превентивную меру.

"Логика подсказывает, что хотя бы раз в квартал вкладчик должен получить на бумаге выписку из онлайн-банка, она должна у него храниться", - сказал он.

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Исаев, Юрий Олегович
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