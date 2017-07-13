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В Минкомсвязи заявили об устранении обнаруженной Dr.Web угрозы на портале госуслуг

Экономика и бизнес
13 июля, 23:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В ведомстве отметили, что многочисленные защитные механизмы сайта сделали реализацию потенциальной угрозы практически невозможной

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© Patrick Lux/Getty Images

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. В Минкомсвязи России заявили об устранении угрозы, обнаруженной в четверг на портале госуслуг антивирусной компанией Dr.Web.

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"Оперативно проведены мероприятия по устранению потенциальной возможности нарушения конфиденциальности пользовательских данных портала ЕПГУ (Единый портал госуслуг - прим. ТАСС)", - сообщили ТАСС в Минкомсвязи. Как заявили в министерстве, "многочисленные защитные механизмы сайта госуслуг сделали реализацию потенциальной угрозы практически невозможной".

"Пользователям портала и их данным не было нанесено никакого ущерба, данные и компьютеры пользователей не пострадали. На данный момент повторное появление угрозы полностью исключено", - заключили в Минкомсвязи, которая отвечает за портал госуслуг.

Ранее компания Dr.Web сообщила об обнаружении на портале потенциально вредоносного кода, который заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из 15 или более доменных адресов, которые зарегистрированы на неизвестное частное лицо. В ответ с этих доменов может поступить любой файл, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карты и заканчивая перебором набора уязвимостей, чтобы получить доступ к компьютеру посетителя сайта, отмечали в Dr.Web.

Комментируя ситуацию, в Минкомсвязи заявляли, что потенциальная угроза на портале госуслуг незначительна и никаких отрицательных последствий для пользователей не предвидится.

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