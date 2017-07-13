В Минкомсвязи заявили об устранении обнаруженной Dr.Web угрозы на портале госуслуг

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. В Минкомсвязи России заявили об устранении угрозы, обнаруженной в четверг на портале госуслуг антивирусной компанией Dr.Web.

"Оперативно проведены мероприятия по устранению потенциальной возможности нарушения конфиденциальности пользовательских данных портала ЕПГУ (Единый портал госуслуг - прим. ТАСС)", - сообщили ТАСС в Минкомсвязи. Как заявили в министерстве, "многочисленные защитные механизмы сайта госуслуг сделали реализацию потенциальной угрозы практически невозможной".

"Пользователям портала и их данным не было нанесено никакого ущерба, данные и компьютеры пользователей не пострадали. На данный момент повторное появление угрозы полностью исключено", - заключили в Минкомсвязи, которая отвечает за портал госуслуг.

Ранее компания Dr.Web сообщила об обнаружении на портале потенциально вредоносного кода, который заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из 15 или более доменных адресов, которые зарегистрированы на неизвестное частное лицо. В ответ с этих доменов может поступить любой файл, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карты и заканчивая перебором набора уязвимостей, чтобы получить доступ к компьютеру посетителя сайта, отмечали в Dr.Web.

Комментируя ситуацию, в Минкомсвязи заявляли, что потенциальная угроза на портале госуслуг незначительна и никаких отрицательных последствий для пользователей не предвидится.