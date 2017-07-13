Суд отказал Сбербанку в пересмотре решения о взыскании 66,5 млн руб. в пользу "Транснефти"

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказался пересматривать сумму требований "Транснефти" к Сбербанку, подлежащих возврату по недействительной сделке с деривативами. Таким образом, в силе остается решение о взыскании с банка 66,5 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба "Транснефти".
"По итогам заседания суд постановил, что вынесенное в пользу ПАО "Транснефть" решение не нуждается в уточнении относительно сумм, подлежащих возврату по недействительной сделке", - говорится в сообщении пресс-службы.
Представители "Транснефти" также заявили, что считают недопустимыми действия Сбербанка в рамках судебного спора. "Сбербанк приложил максимальные усилия по срыву судебного процесса и допустил демарш, который нельзя расценивать иначе, как попытку оказания давления на федеральных судей Российской Федерации при рассмотрении судебного спора", - отмечают в пресс-службе.
В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила более 66 млрд рублей убытков. Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 года с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций "Транснефти".
Сбербанк намерен обжаловать решение суда. По словам вице-президента Sberbank CIB (подразделение, через которое проводятся сделки по хеджированию) Андрея Шеметова, решение суда в пользу "Транснефти" может привести к массовой подаче подобных исков к банкам, в результате чего убытки российской банковской системы могут достигнуть 1 трлн рублей, а сам российский финансовый рынок будет отброшен в 1998 год.