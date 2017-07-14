Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о курортном сборе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в пятницу во втором, основном, чтении законопроект о введении курортного сбора. Принятая в первом чтении редакция законопроекта предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

10 июля в Госдуме прошли парламентские слушания по законопроекту с участием профильных министерств и ведомств, представителей регионов, а также комитетов-соисполнителей. Поправки ко второму чтению законопроекта были сформированы на основании предложений, высказанных в ходе парламентских слушаний, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Так, введение в действие региональных законов, регулирующих взимание курортного сбора, переносится на полгода относительно срока, прописанного в принятой в первом чтении редакции законопроекта - до 1 мая 2018 года.

Курортный сбор будет зачисляться в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент. Для сбора и распределения этих средств предлагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры, который будет частью средств бюджета субъекта РФ. При этом в 2018 году в бюджеты муниципальных образований будет направлено 70% прогнозируемых доходов от уплаты сбора на территории соответствующего муниципального образования. В последующие годы 100% средств фонда будут распределены между муниципалитетами.

В законопроекте прописывается, что плательщиками курортного сбора могут быть только совершеннолетние граждане, пребывающие в регионе эксперимента более 24 часов. Ко льготным категориям граждан, освобожденным от уплаты курортного сбора, добавляются лица, сопровождающие инвалидов первой группы и детей-инвалидов. В первом чтении законопроекта принята норма, согласно которой от уплаты сбора планируется освободить Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранов войн, инвалидов первой и второй группы, инвалидов войн и малоимущие семьи.

Использование доходов от курортного сбора будет исключительно целевым. В частности, направление средств от курортного сбора на дорожное строительство и объекты коммунальной инфраструктуры не допускается. В субъектах предлагается создать общественные советы, которые будут осуществлять контроль за целевым расходованием ассигнований фонда.

В 2018 году предельный размер курортного сбора не может превышать 50 рублей в сутки, далее предельная величина сбора составит 100 рублей. Курортный сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения. Доходы от курортного сбора не учитываются при расчете бюджетной обеспеченности субъектов федерации для назначения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.