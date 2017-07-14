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"Яндекс.Такси" и Uber планируют в ближайшие дни обратиться в ФАС для согласования сделки

Экономика и бизнес
14 июля, 0:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" и Uber планируют в ближайшие дни обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с ходатайством об объединении бизнесов. Об этом сообщила директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина.

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"Сама сделка подлежит согласованию с регулирующими органами, в том числе в ФАС. Только сегодня мы объявили, что у нас состоялось подписание соглашения, объявили о том, что будем создавать компанию. Следующий этап - согласование сделки, и мы намерены начать этот процесс буквально в ближайшие дни", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

"Яндекс" и Uber объявили 13 июня о том, что создадут новую компанию по заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. К новому предприятию также перейдет сервис по доставке еды UberEats.

Uber вложит в создаваемую компанию $225 млн, "Яндекс" - $100 млн. Общая стоимость компании оценивается в $3,725 млрд. Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2017 года, до этого необходимо согласовать ее с регуляторами. Сделка уже одобрена советами директоров Uber и "Яндекса".

Глава ФАС Игорь Артемьев по итогам заседания правительственной комиссии по контролю над иностранными инвестициями заявил, что объединение бизнесов Uber и "Яндекс.Такси" по онлайн-заказу поездок может нести угрозу ограничения конкуренции на рынке.

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