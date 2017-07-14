S&P впервые за 25 лет понизил рейтинг Чили

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ТАСС, 14 июля. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в четверг понизило суверенный рейтинг Чили с "АА-" до "А+". Оно также изменило прогноз с "негативного" на "стабильный".
"Продолжительный слабый экономический рост негативно повлиял на бюджетные доходы, привел к увеличению налогового бремени и подорвал макроэкономический профиль страны", - говорится в сообщении агентства.
Министр финансов республики Родриго Вальдес, в свою очередь, отметил, что S&P впервые понизило рейтинг Чили с момента его присвоения в 1992 году и назвал это "плохой новостью" для страны. "Это возвращает нас к рейтингу, который был у нас до 2010 года", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом 24 Oras.
Министр обратил внимание на то, что одной из основных причин снижения бюджетных доходов стали низкие цены на медь - основную статью экспорта Чили. Он также отметил, что, по мнению S&P, республика сможет восстановить прежние темпы развития экономики, и уже в следующем году она вырастет на 2%.