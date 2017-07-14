"Известия": обложение зарубежных интернет-магазинов НДС даст казне 100 млрд руб. в год

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский бюджет будет дополнительно получать 100 млрд рублей в год, если покупки в иностранных интернет-магазинах обложат НДС вместо таможенных пошлин. Такую оценку главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова приводит в пятницу газета "Известия".

Предложение ввести НДС вместо пошлин обсуждалось на совещании в ФАС, пишет издание со ссылкой на протокол совещания. По данным "Известий", зарубежным компаниям предложат зарегистрироваться в ФНС и перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. За продавцов, которые не зарегистрируются, будут платить покупатели, причем для оценки стоимости посылку предполагается вскрывать на таможне, а к налогу - добавлять стоимость услуг вскрытия и оценки.

"Регистрация будет выгодна интернет-магазину. Посылки от такой компании будут проходить таможню по "зеленому коридору", - отметил Федоров. По данным главы АКИТ, сейчас ФТС и ФНС обсуждают полномочия по сбору нового налога.

О разработке законопроекта по взиманию НДС с иностранных интернет-магазинов в марте сообщал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. С инициативой введения налога для зарубежных продавцов выступала АКИТ.

Осенью 2016 года вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что кабмин разработает механизм введения НДС для иностранных интернет-магазинов и весной 2017 года внесет в Госдуму соответствующий проект. По словам Дворковича, существующая система не обеспечивает равенства российских и зарубежных производителей.