Таиланд и РФ за пять месяцев увеличили объем торговли почти на 80%

БАНГКОК, 14 июля. /Kорр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Торговый оборот между Таиландом и Россией увеличился за январь-май 2017 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 79,5% и достиг $1,15 млрд. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Таможенном департаменте королевства.

Согласно данным ведомства, экспорт товаров из Таиланда в РФ с января по май вырос на 48,8% - до $323,4 млн. Наибольший рост продемонстрировали таиландские поставки транспортных средств и автокомпонентов (83,6%), натурального каучука (96,6%), риса (41,3%), промышленного оборудования (33,9), переработанных фруктов и овощей (27,1%), пластмасс (22,7%), а также жемчуга, драгоценных камней и ювелирных изделий (16,0%).

Как отмечают эксперты, существенный рост экспорта вызван тем, что производители этой страны начали активно заполнять образовавшиеся на российском рынке импортные ниши, освободившиеся из-за рестрикций со стороны ряда западных стран. Кроме того, российская сторона отреагировала на просьбы таиландского Министерства торговли и заметно увеличила закупки натурального каучука и риса.

Импорт из РФ, согласно таиландской статистике, за пять месяцев увеличился на 95,3%, до $823,8 млн. Наиболее заметный рост демонстрирует российская нефть - ее закупки увеличены Таиландом в 3,3 раза на фоне собственного растущего экспорта переработанных нефтепродуктов в соседние страны. Импорт рыбы и морепродуктов вырос в 2,1 раза. Изделий из резины и синтетического каучука Таиланд стал больше ввозить на 64,6%, целлюлозы и бумаги - на 95,1%.

Торговый оборот между Россией и Таиландом существенно вырос за последнее время, а перспективы экономического сотрудничества между странами "выглядят многообещающе". Такое мнение в интервью ТАСС в четверг высказал министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинаи. "Согласно данным нашей статистики, объем торговли в 2016 году между странами составил $1,964 млрд. Россия занимает 33-е место в списке торговых партнеров Таиланда и остается самым крупным партнером среди стран СНГ", - сказал министр.

Дон Прамудвинаи также напомнил, что премьер-министры двух стран в ходе встречи в 2016 году поставили задачу довести товарооборот между Россией и Таиландом до $10 млрд за пять лет.