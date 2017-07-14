Власти Москвы намерены возвести 10 млн. кв. м жилья вокруг МКАД на внебюджетные средства

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют возвести 10 млн. кв. метров жилой недвижимости на территориях, прилегающих к МКАД и находящихся в собственности столицы. Строительство займет не менее 10 лет, градостроительная документация может быть разработана к концу текущего года, заявил ТАСС в пятницу глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, речь идет о нескольких десятках тысяч гектаров земли, прилегающей к МКАД, где можно построить дома в 12,17 или 25 этажей. Жидкин добавил, что, помимо недвижимости, запланировано строительство парков, велодорожек и спортивных объектов.

"В строительном комплексе ведется работа как над проектами реконструкции МКАД, так и над проектами использования городских земельных участков, попадающих в зону притяжения МКАД, планируется ввести 10 млн кв. метров недвижимости, скорее всего на внебюджетные средства, - сказал он. - Градостроительная документация может быть разработана к концу текущего года, а реализация всего этого проекта займет не менее 10 лет".