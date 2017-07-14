Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,9 руб.

Экономика и бизнес
14 июля, 10:03 дата обновления: 14 июля, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Курс евро увеличился до 68,36 руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 коп. и достиг отметки 59,9 рубля. Курс евро увеличился на 19 коп., до 68,36 руб. Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1958,75 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,2% и достиг отметки в 1031,53 пункта.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан второй подозреваемый в убийстве 15-летней девочки на Кубани
2
Подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика в Челябинской области нашли мертвым в СИЗО
3
"Известия": обложение зарубежных интернет-магазинов НДС даст казне 100 млрд руб. в год
4
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
5
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
6
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту рекордное для России количество спутников
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Реклама