Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,9 руб.

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 коп. и достиг отметки 59,9 рубля. Курс евро увеличился на 19 коп., до 68,36 руб. Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1958,75 пункта.
Индекс РТС вырос на 0,2% и достиг отметки в 1031,53 пункта.