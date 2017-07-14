Госдума приняла закон о штрафах за нарушения процедуры госзакупок

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума приняла закон об установлении административной ответственности за нарушения в ходе процедуры госзакупок.

Для должностных лиц - заказчиков административная ответственность устанавливается за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Речь идет, в том числе, об ответственности за неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом. Соответствующие изменения вносятся в КоАП.

За такое правонарушение законом предусматривается штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Если это правонарушение совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, оно будет подвергнуто дисквалификации на срок от года до двух лет.

Ущемление прав предпринимателей из-за неисполнения обязательств по оплате товаров (работ, услуг) по государственным и муниципальным контрактам носит массовый характер, отмечается в сопроводительных материалах Минэкономразвития к документу.

"Неисполнение заказчиками финансовых обязательств по контрактам влечет негативные социально-экономические последствия, в частности, возникновение долгов по оплате труда и налоговым платежам, срыв обязательств перед контрагентами. Предлагаемые законопроектом изменения призваны минимизировать риски поставщика (подрядчика, исполнителя) и дисциплинировать заказчика в отношениях, связанных со своевременной оплатой выполненных по контракту обязательств", - указывается в пояснительной записке к документу.