Госдума приняла закон об упрощении правил госзакупок юридических услуг

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о госзакупках юридических услуг у единственного поставщика. Речь идет о юридических услугах для защиты интересов России в международных судах.

Документ инициирован правительством РФ. Он предполагает, что для обеспечения защиты интересов России в иностранных и международных судах и арбитражах предоставляется возможность закупки юридических услуг у единственного поставщика. Речь идет также об оказании иных юридических услуг в соответствующих органах иностранных государств. Сейчас процедура госзакупки подобных услуг производится, согласно законодательству о контрактной системе, на конкурсной основе.

Предлагаемые законом изменения направлены "на повышение эффективности и оперативности закупок для обеспечения защиты интересов Российской Федерации в иностранных и международных судах и арбитражах", указывается в пояснительной записке к документу. Закон является актуальным, поскольку "количество судебных споров, в которых российская сторона является стороной процесса, в последнее время резко увеличилось в связи с изменением политической обстановки", отмечается в заключении комитета Госдумы по экономической политике.