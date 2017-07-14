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Госдума приняла закон о заключении договора водопользования без аукциона

Экономика и бизнес
14 июля, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Заключение договора водопользования без аукциона, в частности, возможно при использовании акватории водных объектов санаторно-курортными организациями для лечебных и оздоровительных целей

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума приняла закон о заключении договора водопользования для использования акватории водного объекта без проведения аукциона. Документ разработан правительством РФ.

Сейчас Водным кодексом предусматривается, что для размещения причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений, гидротехнических сооружений, мостов, подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи водные объекты предоставляются в пользование на основании договора водопользования, заключаемого по результатам аукциона.

Практика проведения аукционов по приобретению прав на заключение договоров водопользования свидетельствует об участии в аукционах недобросовестных лиц, целью которых является не использование акватории для осуществления хозяйственной деятельности, а извлечение материальной выгоды, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Закон уточняет порядок заключения договора водопользования - договор может быть заключен по результатам аукциона, за исключением ряда случаев. Речь идет о таких случаях, как забор (изъятие) воды из водных объектов, производство электроэнергии без забора воды из водных объектов, заключение договора водопользования на новый срок водопользователем, который ранее не нарушал условий договора.

Заключение договора водопользования без аукциона также возможно при использовании акватории водных объектов для лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортными организациями, при использовании акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также для рекреационных целей физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или турагентами.

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