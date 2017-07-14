Госдума приняла закон об особенностях госзакупок за рубежом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий правительству полномочия по установлению особенностей проведения госзакупок заказчиков, работающих за пределами России.

Закон предоставляет правительству полномочия по определению конкретных заказчиков, осуществляющих свою деятельность на территориях иностранных государств и для закупок которых установлены отдельные особенности. Такие полномочия обусловлены возможностью введения на территориях отдельных государств особых правовых режимов деятельности госорганов и организаций (военное положение, режим контртеррористической операции, чрезвычайного положения и др.), при которых осуществление закупочной деятельности российских загранучреждений, в том числе с учетом установленных правительством общих особенностей, будет невозможно.

Документ также предоставляет российским загранучреждениям право не использовать идентификационный код закупки и каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Это связано с тем, что российские заграничные учреждения не регистрируются на территории России в качестве юридических лиц и не взаимодействуют с Федеральным казначейством, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Закон также предусматривает право для российских загранучреждений не включать в реестр недобросовестных поставщиков информацию об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках, подрядчиках и исполнителях, контракты с которыми расторгнуты по решению суда в связи с технической сложностью их реализации.

В связи с тем, что в ряде стран отсутствует возможность обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, выданной российским банком или внесения денежных средств на предоставленный заказчиком счет, закон предоставляет таким заказчикам право устанавливать требования обеспечения исполнения контрактов с учетом требований законодательства соответствующего иностранного государства.