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Госдума приняла закон о безаукционных госконтрактах на строительство дорог

Экономика и бизнес
14 июля, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Необходимость изменения законодательства вызвана проблемой необоснованного роста цен на сырье, используемое при сооружении и ремонте дорог

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому участки недр для добычи общераспространенных полезных ископаемых в рамках госконтрактов на строительство дорог будут предоставляться без аукционов.

Согласно закону, инициированному правительством, участки недр местного значения из перечня, утвержденного властями региона, предоставляются в пользование для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на срок исполнения договора на строительство дорог. Речь, в частности, идет о добыче гравия и песка.

В документе уточняется, что ископаемые, добытые в соответствии с лицензией на пользование недрами для исполнения договора на дорожную деятельность, должны использоваться для целей и в объеме, которые необходимы для выполнения работ. Необходимость принятия закона вызвана проблемой необоснованного роста цен на используемое при сооружении и ремонте автодорог сырье, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Пользователями недр на таких участках недр местного значения могут быть юрлица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту, ремонту и содержанию дорог общего пользования в соответствии либо с законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", либо с законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Такие участки недр предоставляются на срок выполнения соответствующих работ.

Принятие закона позволит сократить затраты на строительство, ремонт и содержание дорог, уменьшить сроки получения лицензии на право пользования недрами и сократить сроки реализации дорожных проектов.

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