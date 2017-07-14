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Дума разрешила гражданам Киргизии работать в РФ водителями с национальными правами

Экономика и бизнес
14 июля, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В редакции законопроекта к первому чтению предлагалось продлить срок замены иностранных водительских прав на российские еще на год

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в пятницу в третьем, окончательном чтении законопроект, которым вводится право граждан Киргизии, а также других стран, где русский язык закреплен как официальный, работать профессиональными шоферами на территории РФ на основании национальных водительских удостоверений. Авторами инициативы выступили представители всех думских фракций.

Изменения вносятся в закон "О безопасности дорожного движения" и в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Как напомнили авторы, в 2013 году в России был принят закон, устанавливающий запрет на привлечение для работы в качестве водителей лиц, не имеющих водительских удостоверений соответствующих категорий, выданных в РФ. Срок этого запрета затем трижды переносился, но последняя отсрочка - до 1 июня 2017 года - истекла, и с этого времени в силу вступило требование, в соответствии с которым работать водителями в РФ можно только на основании российских прав.

В редакции законопроекта к первому чтению предлагалось продлить срок замены иностранных водительских прав на российские еще на год - до 1 июня 2018 года. В первом чтении проект был принят 17 мая, однако ко второму чтению содержание инициативы поменялось.

Новый закон "разрешает гражданам Киргизской Республики, а также гражданам государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории РФ, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами, использовать национальные или международные водительские удостоверения на территории РФ". В конституции Киргизской Республики закреплено, что русский язык употребляется в этом государстве в качестве официального.

"Таким образом мы поощряем государства, которые показывают свое уважение к русскому языку и закрепляют это в своей конституции, согласно которой он является у них официальным", - сказал ТАСС один из авторов законопроекта, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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