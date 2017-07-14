Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Подмосковья планируют провести роуд-шоу в Финляндии в сентябре

Экономика и бизнес
14 июля, 11:20 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 14, июля. /ТАСС

В настоящее время более 25 финских компаний работают на территории Московской области

Поделиться
Материал из 1 страницы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

КРАСНОГОРСК, 14 июля. /ТАСС/. Московская область планирует представить финским предпринимателям потенциал Подмосковья, а также рассказать о преимуществах ведения бизнеса на территории региона. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с делегацией из Финляндии, роуд-шоу запланировано на сентябрь 2017 года.

"Мы бы хотели совершить визит в Финляндию для роуд-шоу, представить финским предпринимателям все наши преимущества, условия ведения бизнеса. Думаю, такая возможность была бы полезна как для одной, так и для другой стороны", - сказал Воробьев. По словам губернатора, на данный момент на территории региона работают более 25 финских предприятий.

"Мы стараемся создавать условия, которые бы позволяли приходить новым инвесторам. Проводим различные встречи, рассказываем о наших преимуществах, о нашем инвестиционном потенциале", - добавил глава региона. Кроме экономических вопросов, власти Подмосковья заинтересованы в обмене опытом в культурной составляющей и в эффективном управлении социальными сферами, в сферах здравоохранения и образования.

"Идет подготовка визита вашего министра Буцаева. Финско-Российская торгово-промышленная палата с удовольствием окажет содействие в реализации этого мероприятия", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики в РФ Микко Хаутала. Посол подчеркнул, что для Финляндии Московская область имеет особое значение. "Многие из наших предприятий уже нашли свой дом в Подмосковье и активно здесь работают, они также формируют культурные и гуманитарные связи, они высоко ценят вашу открытость и поддержку", - добавил он.

Как уточняется в материалах к мероприятию, ведется подготовка роуд-шоу Московской области в Финляндии в сентябре 2017 года в целях информирования финского бизнеса об инвестиционном климате Московской области, перспективных направлениях инвестирования, мерах поддержки инвесторов со стороны областного правительства.

Внешнеторговый оборот Московской области с Финляндией в 2015 году составил $174,7 млн. В 2016 году товарооборот вырос и составил $247,3 млн. Он характеризуется следующими показателями: экспорт Московской области - $41,5 млн, импорт из Финляндии - $205,7 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
2
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
3
Предполагаемого убийцу 10-летнего мальчика в Челябинской области нашли мертвым в СИЗО
4
МиГ-35 впервые покажут на МАКС-2017
5
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
6
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинами
7
Россия может сократить число сотрудников посольства США из-за ситуации с дипсобственностью
Темы дня
Реклама