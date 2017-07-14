Власти Подмосковья планируют провести роуд-шоу в Финляндии в сентябре

КРАСНОГОРСК, 14 июля. /ТАСС/. Московская область планирует представить финским предпринимателям потенциал Подмосковья, а также рассказать о преимуществах ведения бизнеса на территории региона. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с делегацией из Финляндии, роуд-шоу запланировано на сентябрь 2017 года.

"Мы бы хотели совершить визит в Финляндию для роуд-шоу, представить финским предпринимателям все наши преимущества, условия ведения бизнеса. Думаю, такая возможность была бы полезна как для одной, так и для другой стороны", - сказал Воробьев. По словам губернатора, на данный момент на территории региона работают более 25 финских предприятий.

"Мы стараемся создавать условия, которые бы позволяли приходить новым инвесторам. Проводим различные встречи, рассказываем о наших преимуществах, о нашем инвестиционном потенциале", - добавил глава региона. Кроме экономических вопросов, власти Подмосковья заинтересованы в обмене опытом в культурной составляющей и в эффективном управлении социальными сферами, в сферах здравоохранения и образования.

"Идет подготовка визита вашего министра Буцаева. Финско-Российская торгово-промышленная палата с удовольствием окажет содействие в реализации этого мероприятия", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики в РФ Микко Хаутала. Посол подчеркнул, что для Финляндии Московская область имеет особое значение. "Многие из наших предприятий уже нашли свой дом в Подмосковье и активно здесь работают, они также формируют культурные и гуманитарные связи, они высоко ценят вашу открытость и поддержку", - добавил он.

Как уточняется в материалах к мероприятию, ведется подготовка роуд-шоу Московской области в Финляндии в сентябре 2017 года в целях информирования финского бизнеса об инвестиционном климате Московской области, перспективных направлениях инвестирования, мерах поддержки инвесторов со стороны областного правительства.

Внешнеторговый оборот Московской области с Финляндией в 2015 году составил $174,7 млн. В 2016 году товарооборот вырос и составил $247,3 млн. Он характеризуется следующими показателями: экспорт Московской области - $41,5 млн, импорт из Финляндии - $205,7 млн.