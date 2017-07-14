СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинами

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Германский концерн Siemens рассматривает возможность выхода из совместного предприятия с "Силовыми машинами" ("Сименс технологии газовых турбин"), а также из компании "Интеравтоматика", в которой владеет 46%. Об этом в пятницу сообщила электронная версия журнала Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники.

"Рабочая группа сейчас все проверяет", - отметили изданию в Siemens. "Интеравтоматика" называлась СМИ одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин в Крыму, напомнило издание. Получить комментарий в германском концерне пока не удалось.

Siemens 11 июля подала иск против представителей компании "Технопромэкспорт" из-за поставки в Крым газотурбинных установок. Ответчиком по иску также выступает СП с "Силовыми машинами", однако, как пояснил ТАСС представитель пресс-службы Siemens Вольфрам Трост, претензии по существу предъявляются только к "Технопромэкспорту". Siemens подчеркивала, что настаивает на том, чтобы турбины были возвращены в пункт первоначальной поставки - в Тамань. По информации источников агентства Reuters, Россия поставила в Крым турбины Siemens, несмотря на санкции Евросоюза.

В ответ госкорпорация "Ростех", дочернее предприятие которой - "Технопромэкспорт" - строит ТЭС в Крыму, заявила, что четыре комплекта турбин для станций были куплены на вторичном рынке. При этом не уточнялось, кто является производителем турбин.

В российском представительстве Siemens сначала опровергли факт поставки турбин на полуостров, однако позднее заявили, что по крайней мере две из четырех турбин, предназначавшихся для ТЭС в Тамани, были все-таки перемещены в Крым.

ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) - совместное предприятие Siemens (65%) и ОАО "Силовые машины" (35%), основанное в декабре 2011 г. в Санкт- Петербурге. Сфера деятельности - производство и обслуживание газовых турбин мощностью выше 60 МВт для рынка России и СНГ. Предприятие занимается разработкой, сборкой, продажей и сервисом газовых турбин, а также локализацией производства. Компания создана на базе ООО "Интертурбо", также совместного предприятия Siemens и ОАО "Силовые машины", которое в течение двадцати лет занималось сборкой газовых турбин Siemens по лицензии.

По данным на сайте ЗАО "Интеравтоматика", 46% компании принадлежит Siemens, 37% - ОАО "ВТИ" и 17% - ОАО "ВО "Технопромэкспорт". Компания выполняет комплекс работ и услуг, связанных с решением задач автоматизации энергетического оборудования.