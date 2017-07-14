Денежная база РФ в широком определении в июне выросла на 1,8%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Денежная база РФ в широком определении в июне 2017 года выросла на 1,8% по сравнению с маем и составила 11,596 трлн рублей.

Такая информация содержится в материалах Банка России.

Объем наличных денег в обращении на 1 июля, по данным регулятора, составил 8,753 трлн рублей, увеличившись за прошедший месяц на 1,8%.

Средства кредитных организаций на корреспондентских счетах в ЦБ возросли за июнь на 11,2% и достигли 1,675 трлн рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги, в том числе остатки средств в кассах кредитных организаций, остатки обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной и иностранной валюте, депонируемые в ЦБ, а также средства на корреспондентских счетах в рублях, вложения кредитных организаций в облигации Банка России и иные обязательства ЦБ РФ по операциям с кредитными организациями в рублях.