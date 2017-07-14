Правительство РФ одобрило внедрение системы мониторинга движения лекарств

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство России на заседании 13 июля одобрило законопроект, предполагающий внедрение по всей России системы мониторинга движения лекарств от производителя до потребителя с использованием идентификационных знаков.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Также кабинет министров принял решение внести документ на рассмотрение Госдумы.

Согласно законопроекту за производство или продажу препаратов без идентификационных знаков, а также за внесение недостоверных данных в систему мониторинга планируется установить административную ответственность.

"Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести их в Госудуму в установленном порядке", - сказано в сообщении.

Данные поправки разработаны Минздравом по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам одного из совещаний с правительством в феврале 2015 г.