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Инвесторы вложат в строительство крупного тепличного комплекса в Норильске 700 млн рублей

Экономика и бизнес
14 июля, 12:00 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 14, июля. /ТАСС

В тепличном комплексе планируется ежегодно производить около 350 тонн помидоров и 100 тонн огурцов

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КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Компания "Норильские теплицы" намерена инвестировать в строительство крупного тепличного комплекса в Норильске около 700 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил один из соучредителей компании Евгений Клачков.

"Сейчас мы ведем геодезические работы и работы по подключению коммуникаций, затем начнем строительство тепличного комплекса пятого поколения. Площадь комплекса составит 1,5 гектара, а объем инвестиций порядка 700 млн рублей", - сказал он. Он добавил, что рассчитывают на получение кредитных средств.

Ранее мэр Норильска Олег Курилов, сообщал, что строительство тепличного комплекса может получить господдержку через Фонд развития моногородов.

По словам Клачкова, ввод комплекса в эксплуатацию будет вестись поэтапно и займет 2,5-3 года. "Условно говоря, в первый год мы введем 0,5 гектар, во второй - 0,5 и тогда далее", - подчеркнул он.

В комплексе будут производиться порядка 350 тонн помидоров и 100 тонн огурцов в год. "Это позволит снизить зависимость города от привозных овощей", - отметил предприниматель. Также Клачков рассказал, что в этом году компания уже запустила в городе тепличный комплекс стоимостью 100 млн рублей, там будут выращиваться салат, укроп, петрушка и базилик.

Норильск - заполярный город на севере Красноярского края, в нем проживает 176 тыс. человек (второй по численности населения город в крае). Градообразующим предприятием Норильска является заполярный филиал компании "Норникель". В Норильске вырабатывается порядка 20% от мировых объемов никеля.

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