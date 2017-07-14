Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китайское рейтинговое агентство Dagong сможет работать в РФ, создав "дочку"

Экономика и бизнес
14 июля, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Ранее глава Dagong Гуань Цзяньчжун сообщил ТАСС, что рейтинговое агентство рассчитывает открыть представительство в России до конца 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Китайское рейтинговое агентство Dagong сможет работать в РФ при условии создания дочернего предприятия, заявил в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24" первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов.

"Российское законодательство предполагает, что рейтинг российского рейтингового агентства производится юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации безотносительно того, кто акционер. Если Dagong соберется выйти на российский рынок, он должен будет зарегистрировать здесь дочернее предприятие, пройти все процедуры, которые предписаны законом, и в итоге сможет предоставлять такую информацию", - сказал он.

Ранее глава Dagong Гуань Цзяньчжун сообщил ТАСС, что рейтинговое агентство рассчитывает открыть представительство в России до конца 2017 года.

Агентство Dagong Global Credit Rating учреждено в 1994 году, все его рейтинги признаются правительством Китая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полиции
2
Посол РФ: Россия создала миротворческий формат, доказавший эффективность в Южной Осетии
3
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
4
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
5
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым
6
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
7
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
Темы дня
Реклама