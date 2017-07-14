Китайское рейтинговое агентство Dagong сможет работать в РФ, создав "дочку"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Китайское рейтинговое агентство Dagong сможет работать в РФ при условии создания дочернего предприятия, заявил в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24" первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов.

"Российское законодательство предполагает, что рейтинг российского рейтингового агентства производится юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации безотносительно того, кто акционер. Если Dagong соберется выйти на российский рынок, он должен будет зарегистрировать здесь дочернее предприятие, пройти все процедуры, которые предписаны законом, и в итоге сможет предоставлять такую информацию", - сказал он.

Ранее глава Dagong Гуань Цзяньчжун сообщил ТАСС, что рейтинговое агентство рассчитывает открыть представительство в России до конца 2017 года.

Агентство Dagong Global Credit Rating учреждено в 1994 году, все его рейтинги признаются правительством Китая.