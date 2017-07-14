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Курс евро упал ниже 68 рублей

Экономика и бизнес
14 июля, 14:01 дата обновления: 14 июля, 14:18 UTC+3

Цена достигла отметки в 67,89 руб.

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи уменьшился на 29 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 67,89 руб. впервые с 5 июля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара на торгах Мосбиржи снизился на 27 копеек и составил 59,55 руб.

Российская валюта укрепляется вслед за ростом цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% - до $48,87 за баррель.

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