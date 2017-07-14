"ВКонтакте" запускает с 15 июля виртуального оператора связи

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" с 15 июля запускает своего виртуального оператора связи VK Mobile, который будет работать на сетях "Мегафона" (владеет 63,8% голосующих акций Mail.ru Group, которой принадлежит соцсеть). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе VK Mobile.

Виртуальный оператор связи (MVNO, mobile virtual network operator) предлагает услуги связи под собственным брендом, но пользуется при этом инфраструктурой другого оператора. Эта модель позволяет исключить капвложения в строительство собственной сети.

Интерес к запуску MVNO у компаний из различных сфер наблюдается уже не первый год, однако в последнее время такие проекты стали появляться все чаще. Сейчас Сбербанк проводит тестирование своего MVNO на сетях Tele2 в Санкт-Петербурге и планирует завершить его к осени. Коммерческий запуск MVNO Сбербанка запланирован на конец 2017 года. Также о планах запуска MVNO на сетях Tele2 заявлял Тинькофф банк. У Tele2 также есть проект виртуального оператора с "Ростелекомом", которому принадлежит 45% Tele2.

О планах "ВКонтакте" запустить собственный MVNO-проект стало известно еще в прошлом году. Управляющий и финансовый директор Mail.ru Group Мэтью Хэммонд ранее отмечал, что VK Mobile будет запущен на VK Fest, который пройдет в Санкт-Петербурге 15-16 июля.

Целевая аудитория

В феврале этого года "Мегафон" закрыл сделку по покупке 63,8% голосующих акций (15,2% капитала) Mail.ru Group у структур своего контролирующего акционера USM Holdings Алишера Усманова и партнеров. Соцсеть "ВКонтакте", принадлежащая Mail.ru Group, также попала под контроль "Мегафона". Основная цель сделки по получению контроля в Mail.ru Group - синергия, которая выразится в интенсификации сотрудничества двух компаний, поясняли тогда в "Мегафоне".

По словам коммерческого директора "Мегафона" Влада Вольфсона, VK Mobile создан для пользователей соцсети, поэтому в новый продукт будут включены опции, нужные именно этой аудитории - безлимитный интернет-трафик в приложении "ВКонтакте", кешбэк при покупке контента в соцсети и подписка на музыку. Вольфсон пояснял, что оператор будет работать над дифференциацией брендов: "Мегафон" будет ориентирован для традиционных пользователей, Yota - на активную молодежь и любителей интернета, а VK Mobile - для пользователей соцсети.

Сейчас у "ВКонтакте" 95 млн активных пользователей в месяц, 67% из них - из России, пояснили в пресс-службе VK Mobile потенциальную аудиторию проекта. Прогнозов по числу абонентов MVNO в VK Mobile давать не стали. Финансовые результаты работы виртуального оператора будут консолидироваться в отчетности "Мегафона".

Начиная с 15 июля жители более чем сотни российских городов смогут заказать курьерскую доставку sim-карт VK Mobile, оформив заявку в официальном сообществе проекта "ВКонтакте". В течение лета география подключения будет расширяться. Также подключиться к VK Mobile можно будет более чем в 1,5 тыс. точек продаж по всей России, со временем их количество будет расти.

Абонентская плата для пользователей VK Mobile составит 399 рублей в месяц и включает безлимитный доступ к "ВКонтакте" (в том числе к встроенным видео с других площадок и к онлайн-трансляциям), подписка на музыкальный сервис Boom, бесплатные звонки между пользователями VK Mobile, ежемесячный набор стикеров, а также 50% кэшбек за покупку стикеров и подарков в социальной сети. Дополнительно к пакету интернет-трафика в 2Гб каждый абонент сможет получить еще до 100 Гб без ограничения срока действия, поделившись с друзьями специальным кодом.