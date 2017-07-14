Банк России не фиксировал случаев компрометации карт "Мир"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Банк России не фиксировал случаев получения злоумышленниками данных держателей карт "Мир", сообщил журналистам заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

"Карты "Мир" не компрометировали - с учетом того, что объем их выпущен довольно большой", - сказал он в кулуарах Международного финансового конгресса.

В целом скомпрометированы могут быть карты всех платежных систем, сказал Сычев, однако компрометация карт, выпущенных российскими банками, как правило, происходит за пределами России. Такая ситуация, утверждает Сычев, установилась после того, как в России было принято законодательство, позволившее повысить эффективность работы правоохранительных органов против "скиммеров" (скимминг - несанкционированное считывание с карт информации, позволяющей злоумышленникам получать доступ к счетам их владельцев). Их фокус внимания сместился в страны Южной Европы, сказал Сычев. "А там им без разницы, какие это карты", - сказал он.