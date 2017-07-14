Силуанов вновь возглавил наблюдательный совет "Алросы"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Председателем наблюдательного совета компании "Алроса" вновь избран министр финансов РФ Антон Силуанов. Соответствующее решение приняли члены набсовета компании, сообщила "Алроса".

Пост заместителя председателя набсовета компании также сохранил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, первым заместителем председателя наблюдательного совета избран глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, указывается в сообщении.

Также сформированы комитеты при наблюдательном совете и избраны их председатели. Председателем комитета по стратегическому планированию стал президент "Алросы" Сергей Иванов. Независимый директор Мария Гордон возглавила комитет по аудиту. Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям избрана независимый директор Валентина Лемешева.

Состав наблюдательного совета

В набсовет компании, который был избран на собрании акционеров 30 июня, входят: президент компании Сергей Иванов, независимые директора - председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов, Валентина Лемешева, Мария Гордон и Олег Федоров, директор департамента финансовой политики Минфина Сергей Барсуков, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, министр финансов Антон Силуанов, глава Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков, генеральный директор ООО "УК РФПИ" Кирилл Дмитриев.

Республику Саха (Якутия) в набсовете представляют ее глава Егор Борисов, министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева, генеральный директор НО "Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия) Сергей Местников, заместитель главы администрации Мирнинского района Республики Саха (Якутия) Георгий Башарин, депутат Государственной думы РФ Галина Данчикова.

О компании

"Алроса" занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%, в свободном обращении в настоящий момент находится почти 34% акций.