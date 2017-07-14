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УАЗ отзывает в России 150 тыс. автомобилей

Экономика и бизнес
14 июля, 15:51 дата обновления: 14 июля, 16:04 UTC+3

Отзыв, в частности, связан с некорректной работой датчика кислорода и трубок сцепления

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Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. ООО "Ульяновский автомобильный завод" отзывает в России 149 тыс. 579 автомобилей УАЗ моделей "Патриот", "Пикап" и "Карго", реализованных с марта 2014 года по настоящее время из-за ряда проблем, в том числе в связи некорректной работой датчика кислорода и трубок сцепления. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В частности, у 70 тыс. 761 автомобиле УАЗ моделей "Патриот", "Пикап" и "Карго" были выявлены некорректно уложенные жгуты проводов датчика кислорода. Еще у 70 тыс. 255 автомобилей была обнаружена некорректная укладка трубок сцепления.

Кроме того, по причине вероятности некорректной установки тормозных шлангов отзыву подлежат 8 тыс. 563 автомобиля УАЗ этих же моделей.

На всех транспортных средствах, подпадающих под отзыв, будет выполнена проверка правильности укладки тормозных шлангов, жгутов датчика кислорода и трубок сцепления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

В начале июля УАЗ отзывал чуть более 11 тыс. автомобилей модели "Хантер" из-за возможных проблем с гидроусилителем руля.

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