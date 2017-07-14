Путин прибыл в Белгород, где пообщается с металлургами и участниками стройотрядов

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БЕЛГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в пятницу в Белгородскую область, где пообщается с металлургами и участниками строительных отрядов.
"В преддверии Дня металлурга президент РФ посетит Лебединский горно-обогатительный комбинат, отмечающий свое 50-летие, где в его присутствии состоится пуск третьего цеха по производству горячебрикетированного железа, - сообщили в пресс-службе Кремля. - Также запланировано общение с трудовым коллективом предприятия".
Путин также проведет отдельную встречу с губернатором области Евгением Савченко.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент во время поездки в регион пообщается с участниками стройотрядов.
Лебединский ГОК - крупнейшее в РФ и СНГ предприятие по добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов. Комбинат является единственным в России и СНГ производителем горячебрикетированного железа. ГОК открытым способом ведет разработку железорудного месторождения, подтвержденные запасы которого составляют 3,9 млрд тонн.
Первый цех по производству горячебрикетированного железа на комбинате вышел на проектную мощность в 2001 году. Второй цех был запущен в 2007 году. Строительно-монтажные работы в третьем цехе мощностью 1,8 млн тонн в год начались в 2014 году.
Горячебрикетированное железо используется для производства стали. Его отличительной особенностью является низкое содержание вредных примесей и стабильная однородность химического состава.