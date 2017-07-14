Источник: глава РФПИ Кирилл Дмитриев войдет в совет директоров "Транснефти"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Генеральный директор ООО "УК РФПИ" Кирилл Дмитриев войдет в состав совета директоров "Транснефти", сообщил ТАСС источник в правительстве РФ.

"Кирилл Дмитриев войдет в совет директоров "Транснефти", его кандидатура прошла все принципиальные согласования. Одной из главных задач совета директоров является повышение эффективности компании и отдачи для акционеров. К этому относится и капитализация компании и растущие дивиденды. Впервые представитель инвесторов в привилегированные акции будет членом совета. Опыт менеджмента и инвесторов создают очень хорошую базу для развития компании, для роста капитализации и дивидендных выплат", - сказал он.

"Транснефть" и РФПИ не комментируют данную информацию.

Ранее источники ТАСС сообщали, что совет директоров "Транснефти" покинут первый вице-президент Газпромбанка Михаил Гришанков и специальный представитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктиде Артур Чилингаров. При этом предполагалось, что их места займут бывший глава "Башнефти" Александр Корсик и президент Союза нефтегазопромышленников РФ Геннадий Шмаль.

С августа 2015 года совет директоров "Транснефти" возглавляет министр энергетики РФ Александр Новак. Также в настоящее время в совет входят президент "Транснефти" Николай Токарев, управляющий директор Nord Stream AG Матиас Варниг, помощник вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Дарья Василевская, ректор "Корпоративного университета Сбербанка" Валерий Катькало, председатель совета директоров "Совкомфлота" Илья Клебанов.

В конце марта НПФ "Газфонд" совместно с "Газпромбанк - Управление активами" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) приобрели пакет акций "Транснефти". Объем сделки с 1,1 млн привилегированных акций "Транснефти" составил 169,704 млрд рублей. В частности, привилегированные акции распределены в настоящее время следующим образом: УК ЗАО "Газпромбанк - Управление активами" (доверительный управляющий ЗПИФ "Газпромбанк - Финансовый") - 53,57% (833,012 тыс. акций), АО "НПФ Газфонд пенсионные накопления" - 14,85% (230,875 тыс. акций), РКИФ - 1,49% (23,13 тыс. акций), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - 0,43% (6,75 тыс. акций), прочие портфельные инвесторы - 29,66% (461,108 тыс. акций).

В марте этого года свой пакет привилегированных акций "Транснефти" продал фонд UCP Ильи Щербовича. В UCP говорили, что покупателем является группа инвесторов, однако подробностей не уточняли. По данным "Транснефти", UCP владел 1,1 млн привилегированных акций компании из 1,5 млн акций, обращающихся на рынке.

Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти", или 100% голосующих акций.