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Объем исков структур "Интер РАО" к властям Грузии составил более $120 млн

Экономика и бизнес
14 июля, 16:35 UTC+3 КАЗАНЬ 14, июля. /ТАСС

Член правления "Интер РАО" Ильнар Мирсияпов не исключил, что сумма исковых требований может возрасти до $150 млн

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КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Объем двух исковых требований нидерландских структур "Интер РАО", владеющих активами в Грузии, - Silk Road Holdings B.V. и Gardabani Holdings B.V. к властям Грузии для компенсации выпадающих доходов от обесценения лари составил более $120 млн, сообщил журналистам член правления "Интер РАО" Ильнар Мирсияпов.

"Оценка объема еще будет уточняться, но на данный момент - это более $120 млн, может дойти до $150 млн", - сказал Мирсияпов.

По его словам, оба иска, поданные ранее в международный арбитраж, приняты к рассмотрению.

Суть иска

Silk Road Holdings B.V. и Gardabani Holdings B.V., владеющие в Грузии 75% акций электросетевой компании "Теласи" и по 100% Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2, в апреле уведомили власти республики об инвестиционном споре по компенсации выпадающих доходов от обесценения лари.

Silk Road и Gardabani являются защищенными инвесторами по договору о стимулировании и взаимной защите инвестиций между Нидерландами и Грузией. Согласно позиции компаний, Грузия нарушила обязательства международного договора, а также договоров купли-продажи, которые предусматривают, что тарифы на услуги компаний будут повышаться при обесценении лари по отношению к доллару. Для Храми ГЭС-2 также возможен пересмотр тарифа при обесценения лари к иене. Однако власти Грузии, по данным структур "Интер РАО", не реализовали эти гарантии.

Договор о покупке Silk Road 75% акций "Теласи" заключен в конце 1998 года. Gardabani приобрела Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2 весной 2011 года. Оба соглашения предусматривают установление определенного уровня тарифов на электроэнергию, который бы покрывал убытки компаний в случае обесценения грузинской валюты.

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