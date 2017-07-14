"Мегафон" и "Вымпелком" подали ходатайства в ФАС о разделении "Евросети"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. "Мегафон" и "Вымпелком" направили ходатайства в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России по сделке в отношении ритейлера "Евросеть". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах операторов.

Оператор "Мегафон" выкупит у "Вымпелкома" 50% ритейлера, консолидировав таким образом 100% компании. При этом "Вымпелком" в рамках сделки получит половину салонов "Евросети" (из примерно 4 тыс. салонов ритейлера). Сейчас у "Вымпелкома" около 1,5 тыс. собственных салонов. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают.

"Сегодня мы подали ходатайство в ФАС по "Евросети", - сказали в "Мегафоне", добавив, что получение согласия ФАС является одним из условий совершения сделки, но не означает, что она будет закрыта. Представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева также заявила, что компания направила ходатайство по сделке в ФАС. "Подали, (ходатайства - прим. ТАСС) разные", - сказала она.

В ФАС уже сообщили о получении ходатайства "Мегафона". Замглавы ведомства Андрей Кашеваров заявил, что оно будет рассмотрено в течение 30 дней, а комментарии по сделке будут даны по итогам его рассмотрения.